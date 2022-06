Es ist offiziell: Schauspieler Ron Perlman hat seine Serienkollegin Allison Dunbar geheiratet. Die Schauspielerin hatte zuvor ein Video einer privaten Zeremonie in Italien gepostet, die aber wohl nicht rechtskräftig war.

"Hellboy"-Star Ron Perlman (72) und Allison Dunbar (49) sind jetzt auch offiziell verheiratet. Bereits vor einer Woche postete Dunbar auf Instagram ein Video, das sie bei einem intimen Tanz mit Perlman in Italien zeigt - in einem Hochzeitkleid. Rechtsgültig geheiratet hatten sie in Europa aber nicht. Das holten die beiden Schauspieler laut Medienberichten jetzt in Kalifornien nach.

Sie trennen 23 Jahre

Ron Perlman und die 23 Jahre jüngere Allison Dunbar sind seit 2019 ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich am Set ihrer gemeinsamen Serie "StartUp", die von 2016 bis 2018 lief. Im November 2019 ließ sich Perlman nach 38 Jahren Ehe von seiner Frau Opal Perlman scheiden. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor.