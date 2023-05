Rosalynn Carter (95), ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten, leidet an einer Demenzerkrankung. Das hat ihre Familie am 30. Mai über das Carter Center in einem Statement mitgeteilt. Die Ehefrau von Jimmy Carter (98), des früheren US-Präsidenten, befinde sich demnach auch weiterhin bei ihrem Mann im Städtchen Plains im US-Bundesstaat Georgia.

The Carter family is sharing that former First Lady Rosalynn Carter has dementia. She continues to live happily at home with her husband, enjoying spring in Plains and visits with loved ones.



