Kevin Costner darf sich offenbar über einen Sieg vor Gericht freuen. Die Unterhaltszahlungen für seine Kinder halbieren sich für den Schauspieler. Seine Ex hatte sehr viel mehr gefordert.

Schauspieler Kevin Costner (68) wird in Zukunft angeblich 63.209 US-Dollar (etwa 58.500 Euro) pro Monat an Unterhalt für seine Kinder zahlen. Das setzte ein Gericht dem "People"-Magazin zufolgenun fest. Damit bekam der "Yellowstone"-Star laut dem Bericht nach einer zweitägigen Verhandlung in Santa Barbara seinen vorgeschlagenen Betrag bewilligt. Seine von ihm getrenntlebende Frau Christine Baumgartner (49) hatte offenbar sehr viel mehr gefordert.

Christine Baumgartner forderte angeblich mehr Geld

Im Juli war Kevin Costner US-Medienberichten nach vorläufig dazu verurteilt worden, monatliche Zahlungen in Höhe von 129.755 US-Dollar (etwa 120.000 Euro) an die Mutter seiner drei Kinder Cayden (16), Hayes (14) und Grace (13) zu leisten. Anfang dieser Woche soll Christine Baumgartner einen Antrag auf Erhöhung dieses Betrags auf 175.057 US-Dollar (ca. 162.000 Euro) gestellt haben. Sie reduzierte diese Summe während der Verhandlung dem "People"-Magazin zufolge angeblich auf 161.592 US-Dollar (etwa 150.000 Euro).

Ein luxuriöses Leben sei "in der DNA" der Kinder, argumentierte Baumgartners Anwalt einem "People"-Bericht zufolge. Er listete demnach die Grundstücke der Familie und die verschiedenen Sportarten auf, an die die Promi-Sprösslinge gewohnt seien. Es sei sehr viel mehr als Luxus, erklärte Christine Baumgartner selbst zum Leben ihrer Kinder. "Es ist eine Lebenserfahrung". Dabei soll sie laut "People" in Tränen ausgebrochen sein.

Trennung im Frühjahr

Christine Baumgartner hatte am 1. Mai 2023 die Scheidung von Kevin Costner eingereicht - wegen "unüberbrückbarer Differenzen". Die beiden hatten im September 2004 geheiratet. Die ehemalige Handtaschen-Designerin musste gemäß einer richterlichen Anordnung das gemeinsame Haus zum 31. Juli 2023 verlassen. Das Paar hatte vor der Trauung angeblich einen Ehevertrag unterzeichnet, der Ehegattenunterhalt im Fall einer Trennung genau regelt.