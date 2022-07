Die Tennisspielerin Darja Kassatkina hat sich als homosexuell geoutet. Damit ist sie in Russland die zweite Profisportlerin, die diesen Schritt in der Öffentlichkeit geht.

Die russische Spitzentennisspielerin Darja Kassatkina (25) hat in einem Video-Interview ihre Homosexualität öffentlich gemacht. Im Gespräch mit dem Blogger Witja Krawtschenko sprach sie offen über die damit verbundenen Schwierigkeiten in ihrem Heimatland und kritisierte, dass es dort einige "Tabuthemen" gäbe.

Dabei sei die Diskriminierung der LGBTQ+-Community nicht das größte Problem. Kassatkina bedeute es viel, über "Tabuthemen" wie Homosexualität zu sprechen. "Es ist wichtig für junge Menschen, die Schwierigkeiten mit der Gesellschaft haben und Unterstützung benötigen", erklärte sie. "Es ist wichtig, dass einflussreiche Personen aus dem Sport oder sämtlichen Branchen darüber sprechen. Das hilft."

Ein Vorbild dafür sei die Fußballspielerin Nadeschda Karpowa (27). Sie hatte sich im Juni als erste russische Sportlerin als homosexuell geoutet. Darüber habe sich Kassatkina sehr gefreut, sagte sie. Nicht nur für die Fußballerin, sondern "auch für andere Menschen, besonders Frauen, die das wissen müssen". Mit ihrem Outing habe sie "sicherlich anderen Kraft gegeben" und vielen geholfen, denkt der Tennisstar.

"Der Weg wurde gesperrt"

In Russland sei es schwierig, seine Homosexualität öffentlich auszuleben, erzählte die Tennisspielerin weiter. Zwar habe sie zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, dass sich das Land "dem Westen weiter angenähert" habe, doch habe sie aktuell wenig Hoffnung auf eine Besserung. "Der Weg wurde gesperrt. Straßenbauarbeiten", merkte sie zynisch an.

Auf Nachfrage von Krawtschenko bestätigte Darja Kassatkina, dass sie zurzeit eine Freundin habe. Am Montagabend veröffentlichte sie auf Instagram ein Foto mit der russischen Eiskunstläuferin Natalja Sabijako (27) und versehrte dieses mit einem Herzen.

Ihre Sexualität für immer geheim zu halten, sei für die Tennisspielerin unmöglich gewesen, gestand sie sichtbar erleichtert im Interview. Es sei zu anstrengend. Deswegen denkt sie, dass sich jeder outen solle. In welcher Form und wieviel man dabei preisgeben möchte, sei jedem selbst überlassen. "Mit dir im Reinen zu sein, ist alles, was zählt. Scheiß' auf alle anderen."

Darja Kassatkina steht in der Weltrangliste im Tennis auf Rang zwölf und ist damit aktuell die beste Spielerin Russlands. Sie kann vier Titel der Women's Tennis Association (WTA) und sieben in der International Tennis Federation (ITF) ihr Eigen nennen. Bei den French Open im Juli 2021 schaffte sie es erstmals in ihrer Karriere bis in das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers.