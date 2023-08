Ken-Darsteller Ryan Gosling hat es sich nicht nehmen lassen, der "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig ein besonderes Geschenk zum 40. Geburtstag zu machen. Auf das Geburtstagskind wartete eine Gesangs- und Tanzeinlage.

Greta Gerwig hat am Freitag (4. August) ihren 40. Geburtstag gefeiert. Ryan Gosling (42), Hauptdarsteller ihres Films "Barbie", hat der Regisseurin und Autorin ein besonderes Geschenk gemacht. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Kino-Erfolgs wurde ein Video veröffentlicht, das die Überraschung des Ken-Darstellers zeigt.

Gesang und Tanz für das Geburtstagskind

"Wie Kens wissen, manchmal ist die einzige Möglichkeit, seine Gefühle auszudrücken, Gesang und Tanz", lautet der Kommentar zum Video. "Ken Ryan hat diese besonderen Barbies und Kens geschickt, um Gretas Geburtstag mit all diesen Gefühlen zu beginnen!" Im Clip ist eine Tanzgruppe zu sehen, die in einem Flashmob zu Goslings Song aus dem Film "I'm Just Ken" und zu Dua Lipas (27) "Dance the Night" performt. Gerwig verfolgt den Auftritt mit Freude und lässt offenbar sogar ein paar Tränen fließen.

Die Regisseurin hat nicht nur aufgrund ihres Geburtstags allen Grund zu feiern. Wohl schon sehr bald reiht sich "Barbie" in die Liste der Filme ein, die an den Kinokassen mehr als eine Milliarde Dollar einspielen konnten. Alleine in Nordamerika habe "Barbie" nach genau zwei Wochen mehr als 400 Millionen US-Dollar eingespielt, berichtet das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". So schnell habe demnach noch nie ein Film von Warner Bros. ein solches Einspielergebnis erzielt. Zähle man nun die internationalen Einnahmen dazu, liege "Barbie" mittlerweile bei mehr als 900 Millionen US-Dollar. Die Fachzeitschrift sagt voraus, dass die Produktion bis Sonntag oder spätestens Anfang kommender Woche die Milliarde knacken wird.

"Barbie": Darum geht's

Im kunterbunten Barbie-Land sind alle Bewohnerinnen und Bewohner perfekt und überglücklich. Allen voran die blonde Barbie (Margot Robbie, 33) genießt ihr Dasein in vollen Zügen. Doch schleichend muss die sorglose Puppe feststellen, dass sich bei ihr immer mehr "Unvollkommenheiten" einschleichen. Warum denkt sie plötzlich über den Tod nach? Warum ist das Wasser in ihrer Dusche auf einmal kalt? Und wie ist es möglich, dass ihre Fersen den Boden berühren? Um ihrer existenzialistischen Sinnkrise auf den Grund zu gehen, begibt sich Barbie auf eine abenteuerliche Reise in die echte Welt - ausgerechnet im Beisein von Ken ( Ryan Gosling).