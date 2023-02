Ryan Reynolds (46) und Blake Lively (35) haben vor Kurzem Baby Nummer vier auf der Welt begrüßt. "Allen geht es gut. Eigentlich geht es allen fantastisch", freut sich der "Deadpool"-Star in der CNBC-Sendung "Power Lunch" über den neuesten Familienzuwachs.

"Wir würden das nicht viermal machen, wenn wir es nicht lieben würden", erklärte er den Moderatoren Tyler Mathisen (68) und Kelly Evans (37). Reynolds, der weder über das Geschlecht noch den Namen des Babys sprach, verriet allerdings, dass es bei ihnen zu Hause seit der Ankunft des neuen Sprösslings sehr hektisch zugeht. "Wenn wir bis jetzt nicht gelernt hätten, wie das geht, wären wir in großen, großen Schwierigkeiten. Aber hier ist es wie im Zoo", scherzte er.

