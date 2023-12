Der US-Sänger Jermaine Jackson sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Eine Frau verklagt den älteren Bruder von Michael Jackson wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung.

Der US-Sänger Jermaine Jackson (69) wird beschuldigt, im Frühjahr 1988 eine Frau sexuell missbraucht zu haben. Wie das "People"-Magazin unter Berufung auf Gerichtsdokumente des Los Angeles County Superior Court berichtet, ist am Mittwoch eine Klage gegen das ehemalige Mitglied der Jackson 5 wegen sexuellen Missbrauchs, sexueller Körperverletzung, sexueller Nötigung, Fahrlässigkeit und Vergewaltigung eingereicht worden.

Schwere Vorwürfe gegen den Sänger

Die Klägerin Rita Butler Barrett behauptet demnach in den Dokumenten, den Übergriff am Folgetag bei einem Geschäftspartner von Jermaine Jackson gemeldet zu haben, der das jedoch vertuscht haben soll. Die Klage richtet sich deshalb nicht nur gegen den Sänger, sondern auch gegen die Firma Jermaine L. Jackson Music Productions, Inc. and Work Records, Inc.

Jackson hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Klägerin zufolge kannten sich die beiden bereits mehrere Jahre auf beruflicher Ebene, ehe es zu dem mutmaßlichen Übergriff kam. Er soll im Frühjahr 1988 unangekündigt in ihr Haus eingedrungen und sich gewaltsam an ihr vergangen haben. Sie "fürchtete um ihr Leben", heißt es in der Klageschrift, und habe infolgedessen "schwere emotionale, physische und psychische Verletzungen erlitten".

Mitglied der Jackson Five

Jermaine Jackson ist einer der Brüder von Michael Jackson (1958-2009) und Janet Jackson (57). Im Alter von 15 Jahren bekam er mit seinen Geschwistern, die als die Jackson Five berühmt wurden, einen Plattenvertrag bei Motown Records. Jermaine Jackson veröffentlichte auch als Solokünstler zahlreiche Alben und Singles, konnte aber nicht mit den musikalischen Erfolgen von Bruder Michael Jackson oder Schwester Janet Jackson mithalten.