Trauer um Sänger und Moderator Gunther Emmerlich. Einem Medienbericht zufolge ist der Entertainer im Alter von 79 Jahren gestorben.

Sänger und Moderator Gunther Emmerlich ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das berichtet der MDR. Der Opernsänger und Entertainer sei nach MDR-Informationen "überraschend" gestorben, heißt es. Am Sonntag sei er demnach noch bei einem Weihnachtskonzert in Lößnitz in Sachsen aufgetreten, vor einer Woche sei er als Überraschungsgast bei einem Weihnachtskonzert in Ronneburg für den guten Zweck dabei gewesen. Auch in der MDR-Sendung "Riverboat" war er vor kurzem zu Gast.

Gunther Emmerlich stammt aus dem thüringischen Eisenberg und studierte von 1967 bis 1972 an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar Operngesang. Er trat zu dieser Zeit bereits als Sänger im DDR-Fernsehen auf. Später gehörte er zum Ensemble der Dresdner Semperoper und feierte als Moderator Erfolge im Fernsehen. Zu den Auszeichnungen, die Emmerlich, der in Dresden lebte, erhielt, gehörten der Bambi und das Bundesverdienstkreuz am Bande.