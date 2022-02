Baby-News aus Großbritannien: Die Sängerin und "X Factor"-Gewinnerin Alexandra Burke erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Ihre Schwangerschaft hat sie bei Instagram öffentlich gemacht.

"The X Factor"-Gewinnerin Alexandra Burke (33) ist in freudiger Erwartung. Die britische Sängerin und der irische Fußballtorhüter Darren Randolph (34) erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Ihre Schwangerschaft hat Burke mit einem Video bei Instagram öffentlich gemacht. Darin zeigt sie private Momente mit Randolph, etwa bei einem Spaziergang im Wald oder beim gemütlichen Zusammensein auf dem Sofa. Immer wieder legt er seine Hände behutsam auf Burkes schon deutlich sichtbare Babykugel. Die beiden sollen seit Mai 2021 liiert sein.

"Im Juni 2022 ist es soweit", schreibt die 33-Jährige zu ihrem Beitrag. In den Kommentaren tummeln sich bereits etliche Glückwünsche und liebevolle Worte von Fans und zahlreichen Stars. "Gratulation", schreibt etwa "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (40). Ihre Schwester Oti Mabuse (31) hinterlässt mehrere Herz-Emojis.

Tochter von Melissa Bell

Alexandra Burke ist die Tochter der berühmten Soul-II-Soul-Sängerin Melissa Bell (1964-2017). Bekannt wurde sie unter anderem durch ihren Sieg in der fünften Staffel der britischen Ausgabe von "The X Factor" (2008). 2009 brachte Burke ihr Debütalbum "Overcome" heraus. Es folgten "Heartbreak on Hold" (2012) und "The Truth Is" (2018).