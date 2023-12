Ciara ist erneut Mutter geworden. Die US-Sängerin und Ehemann Russell Wilson begrüßen ihr drittes Kind, eine Tochter, auf der Welt. Auch den Namen der Kleinen hat das Paar bereits verkündet.

US-Sängerin Ciara (37) und Ehemann Russell Wilson (35) dürfen sich kurz vor Weihnachten über ein ganz besonderes Geschenk freuen: Das Paar hat am Montag (11. Dezember) die Geburt seines dritten gemeinsamen Kinds auf Instagram verkündet. Das Mädchen hört demnach auf den Namen Amora Princess Wilson und wog bei der Geburt rund 4,1 Kilogramm.

"Wir lieben dich so sehr", schrieben die Sängerin und der Football-Star zu einem Foto des Neugeborenen. Das Baby trägt darauf einen schwarzen Strampler und eine mit seinem Namen bestickte Mütze. Mit seinen kleinen Händen umklammert es jeweils die Finger seiner Eltern.

Noch wenige Stunden vor der Geburt hatte Ciara Fotos aus dem Footballstadion auf Instagram geteilt, wo sie gemeinsam mit ihren Kindern das Match der Denver Broncos, bei denen Ehemann Russell Wilson als Quarterback spielt, gegen die Los Angeles Chargers besuchte. "Mutterschaft ist unglaublich. Du warst morgens beim Spiel und hast nachmittags ein Baby geboren", staunt ein Fan.

Stars gratulieren Ciara zur Geburt

Zahlreiche Prominente gratulieren in den Kommentaren zur Geburt der Kleinen. Entertainerin Oprah Winfrey (69) schrieb: "Wunderschönes Baby! Wunderschöne Mama! Gratulation." Auch Rennfahrer Lewis Hamilton (38) schickte Gratulationen. Tennisspielerin Serena Williams (42) kommentierte: "Oh mein Gott, ich liebe sie jetzt schon." Schauspielerin Lily Collins (34) fügte hinzu: "Ahhh, das ist so aufregend! Liebe dich, Mama."

Drittes gemeinsames Kind

Die kleine Amora Princess Wilson teilt ihren zweiten Vornamen mit ihrer großen Schwester Sienna Princess (6), dem ersten gemeinsamen Kind von Ciara und Russell Wilson. Das Paar hat zudem gemeinsam Sohn Win Harrison (3). Aus ihrer Beziehung mit dem Rapper Future (40) hat Ciara den neunjährigen Sohn Future Zahir. Ciara und Russell Wilson sind seit 2015 ein Paar und gaben sich 2016 das Jawort.