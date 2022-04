Musikerin Emeli Sandé (35) liebt eine Frau. Das hat sie jetzt im Interview mit "Metro" offenbart. "Wir haben uns durch die Musik kennengelernt", erzählte Sandé, deren neues Album "Let's Say For Instance" im Mai erscheint. "Und ich fühle mich definitiv glücklicher als je zuvor. Es fühlt sich toll an." Ihre Freundin, die als klassische Pianistin tätig ist, sei "die Eine fürs Leben", geriet die Sängerin ins Schwärmen. Kennengelernt habe sie sie kurz nach dem Lockdown, auch ihre Eltern hätten sie bereits getroffen.

Emeli Sandé kann jetzt "wirklich glücklich" sein

Wahre Liebe und Liebe im Leben rücke alles ins richtige Licht, sagte die 35-Jährige weiter. "Jetzt fühle ich mich sehr erfüllt: Ich werde Musik immer lieben und ich liebe meine Karriere, aber jetzt fühlt es sich einfach so an, dass egal, was passiert, ich einfach das Leben genießen und wirklich glücklich sein kann." Auf die Frage hin, ob sie sich nun als bisexuell identifiziere, antwortete die Sängerin: "Ich bin mir nicht sicher, als was ich mich identifiziere, aber ich denke schon. Ich habe einfach das Gefühl, ich sollte mich in wen auch immer verlieben, in den ich mich verlieben will."

Sandé war zuvor mit dem Meeresbiologen Adam Gouraguine ab 2012 verheiratet. 2014 ließ sie sich von ihrem Ehemann nach einer fast zehnjährigen Beziehung scheiden. Zuletzt war sie mit Rapper Jonathan Kabamba liiert, das Paar trennte sich laut "The Sun" im November 2020 nach nur wenigen Monaten Beziehung.