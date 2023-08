Sarah Jessica Parker hat bei Instagram verraten, dass die Katze von Carrie Bradshaw aus "And Just Like That..." ein neues Zuhause bei ihr gefunden hat.

Sarah Jessica Parker (58) hat bei Instagram verraten, dass sie einen "And Just Like That..."-Charakter ganz nah bei sich hat: Die Schauspielerin hat die Katze Shoe ihrer Rolle Carrie Bradshaw adoptiert. Zu mehreren Fotos der Katze schrieb sie in ihrem Post: "Sein Name abseits der Kamera ist Lotus. Er und seine Geschwister erhielten alle botanische Namen, als sie als Neugeborene von der Connecticut Humane Society gerettet wurden. Offiziell von der Parker/Broderick-Familie im April 2023 adoptiert." Lotus habe sich damit zu Rémy und Smila gesellt, "die wir im Mai 2022 adoptiert haben. Wenn er euch bekannt vorkommt, liegt es daran, dass er es ist."

Lotus gefiel das Rampenlicht

Die Connecticut Humane Society hat ebenfalls ein Bild des Stubentigers bei Instagram veröffentlicht und es kommentiert mit: "Einige Haustiere bekommen wirklich aufregende Pflegefamilien. Little Lotus durfte am Set von 'And Just Like That' mit Sarah Jessica Parker in Manhattan sein! Hast du sein bezauberndes Debüt gesehen? Und Spolier! Lotus gefiel das Rampenlicht so sehr, dass er beschlossen hat, in der Show zu bleiben!"

Auch der Instagram-Account der Serie hatte bereits zuvor einen Ausschnitt bei Instagram geteilt, in dem die Katze ihren ersten Auftritt vor der Kamera hatte.

Kurzes Comeback

Kürzlich ging die zweite Staffel des "SATC"-Spin-offs "And Just like That..."(auf Sky sowie dem Streamingdienst Wow) zu Ende. Im Staffelfinale kam es wie angekündigt zu einem Wiedersehen mit Samantha Jones - wenn auch einem sehr kurzen. In der Folge telefoniert Samantha, Kim Cattralls (67) "Sex and the City"-Kultrolle, in einem Auto mit Carrie. Sie wollte eigentlich nach New York, um bei Carries letztem Abendessen in ihrer alten Wohnung dabei zu sein. Doch der Flug hat Verspätung und Samantha nimmt am Telefon Abschied von Carries legendärem Appartement. "Vielen Dank für alles. Du verflucht fabelhafte, fabelhafte Wohnung", spricht sie ins Telefon. Der Gastauftritt dauerte gerade einmal 71 Sekunden.

Eine dritte Staffel "And Just like That..." wurde bereits angekündigt. Das "Sex and the City"-Spin-off kehrte ursprünglich im Dezember 2021 mit der Premierenausgabe zurück auf die Bildschirme. Die Original-Serie "Sex and the City" wurde von 1998 bis 2004 auf dem Premiumkabelkanal HBO ausgestrahlt. Die zwei Kinofilme "Sex and the City - Der Film" und "Sex and the City 2" folgten 2008 und 2010, bevor nach rund elfjähriger Pause die Nachfolgeserie an den Start ging.