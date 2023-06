Im Oktober ist Scarlett Johansson (38) mit ihrem Partner Colin Jost (40) drei Jahre verheiratet. Zwar möchte die Schauspielerin keine generellen Beziehungstipps geben, sie erzählt nun in einem TV-Interview aber, was ihrer Meinung nach in ihrer eigenen Ehe wichtig ist.

Scarlett Johansson calls filming @AsteroidCity, and staying at an inn with her co-stars, a “really surreal and amazing” experience.



She shares what drew her to the role — and reacts to being named the highest-grossing actress of all time. pic.twitter.com/i1fR7N4RgK