Der Rockmusiker Andrew W.K. und die Schauspielerin Kat Dennings haben sich das Jawort gegeben. Nur 15 Gäste waren insgesamt zur intimen Zeremonie geladen, darunter allerdings auch ein ziemlich bekannter Kollege von Dennings...

Die US-amerikanische Schauspielerin Kat Dennings (37) ist jetzt eine verheiratete Frau. Die "2 Broke Girls"-Darstellerin gab die Hochzeit mit ihrem Verlobten, dem Rockmusiker Andrew W.K. (44), in einem Interview mit der "Vogue" bekannt und ließ dort außerdem einige Fotos der Hochzeit veröffentlichen. Auch via Instagram teilte Dennings in insgesamt drei Posts zahlreiche Schnappschüsse von sich und ihrem Neu-Ehemann vom Tag der Eheschließung.

Auf den Fotos posiert Dennings in einem cremefarbenen Spitzenkleid und mit kräftig rot geschminkten Lippen. In dem Interview wurde sie auch darauf angesprochen, warum sie sich gegen ein klassisches Hochzeitskleid entschied: "Mir wurde klar, dass ich mich als sehr blasse Person in Weiß nicht mag." Sie habe lange Zeit unterschiedliche Möglichkeiten getestet, schlussendlich aber auf das in ihren Augen "perfekte" Vintage-Kleid des Modelabels Alexander McQueen gesetzt.

Kat Dennings: "Es war schnell klar, dass wir füreinander geschaffen sind."

Außerdem erzählte sie in dem Gespräch, warum sie sich sicher sei, in Andrew ihren Traummann gefunden zu haben: "Es war schnell klar, dass wir füreinander geschaffen sind." Er habe sie vor drei Jahren zum ersten Mal besucht und am Ende seines Aufenthalts hätten sich beide nicht vorstellen können, jemals wieder getrennt voneinander zu sein: "Wir haben uns tatsächlich im selben Moment in der Küche einen Heiratsantrag gemacht."

Eine große Hochzeitsparty hätten die beiden aber nicht gewollt, so entschied sich das Paar für eine intime Trauung mit 15 Personen in ihrem Haus: "Uns wurde klar, dass eine kleine Hochzeit zu Hause zu gemütlich ist, um dem zu widerstehen." Zudem seien alle ihre Sachen schon dagewesen, sodass man nichts hätte einpacken müssen. Unter den wenigen Gästen befand sich auch der "Kevin - Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin (43) mit seiner Partnerin Brenda Song (35).

Das Paar machte seine Verlobung im Mai 2021 publik - rund eine Woche, nachdem der Musiker und die Schauspielerin ihre Beziehung öffentlich bekannt gegeben hatten. Von 2014 bis 2016 war Dennings mit dem Sänger Josh Groban (42) in einer Beziehung. Das Paar soll sich nach knapp zwei Jahren freundschaftlich getrennt haben. Zuletzt war sie in der Disney+-Serie "WandaVision" auf dem TV-Bildschirm und im Kinofilm "Thor: Love and Thunder" auf der Leinwand zu sehen. In den Marvel-Produktionen verkörpert sie die Astrophysikerin Dr. Darcy Lewis.