Rachel Bilson hat über eine schwierige Zeit in ihrem Leben gesprochen. In einem Podcast enthüllte die Schauspielerin, dass sie mehrere Fehlgeburten hatte.

US-Schauspielerin Rachel Bilson (42) hatte mehrere Fehlgeburten, bevor 2014 ihre Tochter zur Welt kam. Das verriet sie in ihrem Podcast "Broad Ideas". "Es ist eines der wichtigsten Dinge, über die ich im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt spreche. Ich hatte Fehlgeburten, also hatte ich Verluste", sagte sie während ihres Interviews mit der Autorin Libby Weintraub. Dabei erklärte sie auch, dass sie die Fehlgeburten früh in der Schwangerschaft erlitt.

Bilson startete ihren Podcast vergangenes Jahr und lädt seitdem oft Gäste ein, um über vermeintliche Tabuthemen wie unter anderem Unfruchtbarkeit, postpartale Depression oder den weiblichen Sexualtrieb zu sprechen.

Rachel Bilson hat eine achtjährige Tochter

Rachel Bilson wurde 2014 Mutter. Ihre Tochter Briar Rose (8) stammt aus ihrer Beziehung mit ihrem Kollegen Hayden Christensen (42, "Star Wars"). Die beiden Schauspieler waren fast zehn Jahre zusammen, und gaben 2017 ihre Trennung bekannt. Um ihre Tochter kümmern sie sich weiter gemeinsam.

Die Schauspielerin hatte auch schon offen über die Schwierigkeiten gesprochen, die das Dating als alleinerziehende Mutter mit sich bringt. Im Podcast "Viall Files" von Nick Viall (43) verriet sie einmal, dass sie sich mit einem Mann getroffen hatte, der sich nie nach ihrer Tochter erkundigte. "Das war ein Warnsignal, denn bei jedem, mit dem man sich einlässt, wenn man ein Kind hat, muss sich alles um das Kind drehen." Sie werde sich nicht mit jemandem einlassen, der kein Interesse an ihrem Kind zeige, so Bilson.

"O.C., California" machte Rachel Bilson zum Star

Die Schauspielerin war von 2003 bis 2007 als Summer Roberts in der Serie "O.C., California" zu sehen und wurde dadurch international bekannt. Später spielte sie unter anderem in der Serie "Hart of Dixie" und in einigen Folgen der Sitcom "How I Met Your Mother" mit.