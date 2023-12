In der letzten "Schlag den Star"-Ausgabe des Jahres hat sich Michael Kessler gegen Horst Lichter behauptet. Er machte damit seine Ansage wahr, " den Lichter zum Horst" zu machen.

Der Sieg in der letzten "Schlag den Star"-Ausgabe des Jahres 2023 geht an Michael Kessler (56). Der deutsche Komiker und Schauspieler trat am 30. Dezember in der ProSieben-Show gegen den "Bares für Rares"-Moderator und Fernsehkoch Horst Lichter (61) an und konnte sich zum Ende der neuesten Sendung ein Preisgeld von 100.000 Euro sichern.

Horst Lichter kocht bei "Schlag den Star" kein Kassler

Lichter zeigte sich vor der Sendung noch siegessicher und kündigte in einer Pressemitteilung des Senders an: "Jetzt ist Schluss mit lustig. Aus Kessler mache ich heute Kassler. Aber lecker!" Stattdessen sollte jedoch der Komiker mit seiner Kampfansage "Den Lichter mach' ich heute zum Horst!" Recht behalten.

In das zwölfte und letzte Spiel des Abends, "Lattlschießen", ging Kessler, der eindeutig dominierte, bereits mit einem Vorsprung von 56 zu zehn Punkten. Trotzdem wurde es zum Schluss noch einmal spannend. Bei der Form des Eisstockschießens müssen Latten mit Punktwerten getroffen werden. Um zu gewinnen, benötigte Kessler bei seinem letzten Wurf die höchste übriggebliebene Zahl - die Elf, die er auch traf. Da auch die zwölf Punkte für dieses Spiel schlussendlich auf sein Konto wanderten, konnte Lichter nicht mehr aufholen.

In der Sendung treten zwei Stars in insgesamt bis zu 15 Runden gegeneinander in unterschiedlichsten Spielen an. Wie immer führte Moderator Elton (52) durch den Abend. Die nächste Ausgabe von "Schlag den Star" läuft laut Elton Ende Januar 2024. Welche Promis antreten werden, ist noch nicht bekannt.