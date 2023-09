"Unter uns"-Star Mirja du Mont hat einen schmerzhaften Unfall erlitten. Beim Baden platzte der Schauspielerin und Ex-Frau von Sky du Mont das Trommelfell.

Mirja du Mont (47) hat im Spanienurlaub einen schmerzhaften Unfall erlitten. Wie die Schauspielerin und Ex-Ehefrau von Sky du Mont (76) selbst in einer Instagram-Story mitgeteilt hat, sei ihr am gestrigen Montag (11. September) "aufgrund einer großen Welle, die auf mein Ohr knallte, das Trommelfell geplatzt." Ihr Hörvermögen hat jedoch glücklicherweise durch die Verletzung nicht gelitten, wie du Mont weiter schreibt.

Mirja du Mont: "Es hat geblutet"

Auch die Behandlung ihres solcherart verletzten Ohres beschreibt der "Unter uns"-Star in seinem Instagram-Beitrag. Demnach habe ihr Hörorgan "geblutet und es musste verschlossen werden". Doch ein ganz offenbar durchgeführter "Hörtest war zum Glück gut", so du Mont weiter. Die Schauspielerin schreibt, dass ihr genau das aufgrund ihrer vorhergehenden Hörprobleme Angst gemacht hätte. Nun müsse sie Antibiotika einnehmen, um wieder ganz gesund zu werden.

Du Mont erlitt im Jahr 2018 einen Hörsturz, war in der Folge auf ihrem rechten Ohr beinahe taub. Bis heute muss sich die 47-Jährige behandeln lassen, leidet unter einem Tinnitus, und hört schlecht.

Model und Schauspielerin du Mont war zunächst als Playboy-Playmate bekannt geworden, und heiratete im Jahr 2000 den 28 Jahre älteren Schauspieler Sky du Mont, dessen Namen sie annahm. Die Kinder Tara (22) und Fayn du Mont gingen aus der Ehe hervor. 2016 gab das Paar seine Trennung bekannt.

Zu Beginn der 2000er Jahre als Model für Marken wie L'Oreal oder Yves Saint Laurent tätig, trat du Mont im Jahr 2007 in der Filmkomödie "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" auf. In dem Film mit Otto Waalkes (75) und Mirco Nontschew (1969-2021) spielte sie Rotkäppchen. Auch in verschiedenen Reality-Formaten wie "Die Alm" auf ProSieben war du Mont im Lauf der Jahre zu sehen. Seit Oktober 2021 spielt sie in der Daily-Serie "Unter uns" bei RTL eine Hauptrolle.