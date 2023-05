Beim Auftakt von Rammsteins Europa-Tournee ist es zu einem Unfall gekommen. Nach dem Konzert stürzte Sänger Till Lindemann urplötzlich beim Verlassen der Bühne. Offenbar fiel der Frontman eine Treppe hinunter.

Am Montag (22. Mai) hat die Band Rammstein in der litauischen Hauptstadt Vilnius ihre diesjährige Europa-Tournee eröffnet. Am Ende der Show kam es dabei zu einem Unglück, das jedoch glimpflich ausgegangen zu sein scheint. Mit seinen Bandkollegen genoss Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) den Beifall des Publikums. Anschließend drehte sich der Frontman um und wollte die Bühne verlassen. Dabei schien Lindemann zu stürzen. Die übrigen Bandmitglieder blickten ihm erschrocken hinterher.

Kein Statement der Band

Wie das Magazin "Metal Hammer" berichtet, soll sich direkt hinter der Bühne eine Treppe befunden haben, die Lindemann offenbar hinunterfiel. Verschiedene Videos des Vorfalls wurden auf Facebook geteilt. Im Anschluss bestieg der Sänger jedoch mit seinen Bandkollegen einen Fahrstuhl, der die Gruppe zum finalen Abgang an die Bühnenspitze transportierte. Dabei wirkte Lindemann unverletzt, und winkte der Menge zu.

Weder die Band Rammstein noch Sänger Lindemann haben sich bislang auf offiziellen Kanälen zu dem Unfall geäußert. Das nächste Konzert von Rammsteins Europa-Tournee ist für den 27. Mai in der finnischen Hauptstadt Helsinki terminiert - und scheint derzeit nicht durch den Vorfall gefährdet.

Ihre Tour setzen Rammstein ab dem 8. Juni auch in Deutschland fort. Für den 8., 10., 11. und 14. Juni sind Konzerte in München geplant. Rund einen Monat später spielt die Band auch drei Konzerte in Berlin - am 15., 16. und 18. Juli.