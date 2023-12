Ein leerstehendes Luxusheim lädt immer wieder Einbrecher ein. Jetzt erwischte es den belgischen Fußballstar Kevin De Bruyne: In seine Villa in seinem Heimatland Belgien wurde eingebrochen. Anschließend wurde das Anwesen verwüstet hinterlassen.

Schockmoment für Fußball-Superstar Kevin De Bruyne (32). Wie unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet, wurde das belgische Haus des Mittelfeldmotors in Diensten von Manchester City von Einbrechern verwüstet. Zum Zeitpunkt des Einbruchs am vergangenen Samstag waren De Bruyne, seine Frau Michèle Lacroix und die drei gemeinsamen Kinder allerdings nicht vor Ort. Der Starspieler befindet sich momentan mit seiner Mannschaft in Saudi-Arabien.

Bislang sei noch nicht bekannt, welche Gegenstände entwendet worden seien. Mithilfe einer Trittleiter hätten sich die Kriminellen Zugang zum ersten Stock der Villa in Bolderberg verschafft und seien so in das Haus gelangt. Der ehemalige Profi von Werder Bremen und des VfL Wolfsburg kaufte im Jahr 2015 ein 70 Hektar großes Grundstück. Darauf erbaute er eine opulente Villa aus weißem Naturstein, die 2019 fertiggestellt wurde. Laut Medienberichten soll das Anwesen über einen Swimmingpool, einen Whirlpool und einen Basketballplatz verfügen.

Kevin De Bruyne wohnt eigentlich nur wenige Kilometer südlich von Manchester

Kevin De Bruyne gehört mit einem kolportierten Jahresgehalt von knapp 25 Millionen Euro zu den Topverdienern der Premier League. In der Villa in Belgien sind De Bruyne und seine Familie naturgemäß selten anzutreffen: Während der Saison bewohnen sie ein Haus in Wilmslow, nur wenige Kilometer südlich von Manchester.

De Bruyne spielte zunächst für den belgischen Klub Genk und wechselte bereits 2012 zum ersten Mal auf die Insel. Beim FC Chelsea konnte er sich jedoch nicht durchsetzen und wurde bereits nach wenigen Wochen nach Bremen verliehen. 2014 erfolgte der fixe Wechsel nach Wolfsburg. Ein Jahr ging der torgefährliche Mittelfeldspieler erneut nach England. Seitdem spielt er für Manchester City und wurde dort fünfmal Meister. 2023 gewann das Team die Champions League.