Vor Kurzem bereiste sie noch die Welt, nun ist sie wieder ganz in ihrem Element: Karolina Bojar, die 2018 von der britischen Zeitung 'Sun' zur "Schönsten Schiedsrichterin der Welt" gekürt wurde, ist zurück auf dem Fußballplatz. Was die gebürtige Polin tagtäglich erlebt, teilt sie nur zu gern auf ihrem Instagram-Account. Und das stößt auf großes Interesse. Fast 170.000 Fans folgen der jungen Schiedsrichterin.

Das lieben die Fans an Karolina Bojar

Trotz des beliebten Titels, den ihr das britische Blatt verlieh, bleibt die Schönheit bodenständig. In einem Interview verrät sie, wie überrascht sie von dem Artikel sei und dass sie sich "nichts davon zu Kopf steigen lässt". Wie natürlich schön und sportlich sie sich im Netz präsentiert, gefällt ihren Followern sehr, wie die Reaktionen auf Instagram zeigen: "You are very beautiful woman 😍😍😍😘😘😘❤️❤️❤️❤️", heißt es auf der Kommentarspalte, oder auch: "Miss Sport💚" und "You are the real Champions League....😉😉". Vor allem aber erntet sie internationale Beliebtheit, das machen die Reaktionen in den verschiedensten Sprachen deutlich.

Mit dem Fußball aufgewachsen

Schon ihr Opa war Schiedsrichter von Beruf und gab die Leidenschaft erfolgreich an seine Enkelin weiter. Diese leitete mit 17 Jahren ihr erstes Fußballspiel und lernte später auch ihren Partner Daniel Stefanski auf dem Platz kennen. Im Oktober 2020 heiratete sie Stefanski, der ebenfalls als Fifa-Schiedsrichter arbeitet. Der Fußball ist also untrennbar mit dem Privatleben von Karolina Bojar verbunden.