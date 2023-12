Klage gegen Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee: Eine Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen den Musiker. Darum geht es bei den Anschuldigungen...

Gegen Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee (61) gibt es angeblich schwere Vorwürfe: Laut dem Magazin "Rolling Stone" läuft eine Klage gegen den Musiker. Darin wird offenbar behauptet, Tommy Lee habe eine Frau im Cockpit eines Hubschraubers sexuell angegriffen, nachdem sie vom Privatpiloten des Musikers dorthin "gelockt" worden war.

Planänderung in letzter Minute

In der Klage, die dem "Rolling Stone" dem Bericht zufolge vorliegt, heißt es, die Frau habe den Piloten Anfang 2002 kennengelernt, als er die Bank in San Diego besuchte, bei der sie arbeitete. Die beiden sollen sich anschließend angefreundet haben.

Der Pilot lud die Frau demnach später zu einem Flug ein, nach einigem Zögern habe sie zugestimmt und den Piloten Anfang 2003 auf einem Flugplatz getroffen, "zu einer ihrer Meinung nach geplanten Besichtigungstour durch San Diego County", schildert sie dem Magazin zufolge in der Klage. Bei der Ankunft, so behauptet die Frau weiter, sei ihr jedoch mitgeteilt worden, dass es in letzter Minute eine Planänderung gegeben habe. Sie und der Pilot würden mit Tommy Lee stattdessen nach Los Angeles fliegen.

Frau will Schadenersatz wegen Leiden

In der Klage soll "Rolling Stone" zufolge weiter stehen, der Pilot und Tommy Lee hätten während des Fluges getrunken, Marihuana geraucht und Kokain geschnupft. Später soll es im Cockpit dann zu dem angeblichen sexuellen Übergriff gekommen sein. Die Frau erklärte, dies habe bei ihr zu "großem Schock, Kummer, Demütigung, Scham und Schuldgefühlen" geführt. Sie habe Lee nicht angezeigt, weil sie glaubte, es handele sich um einen Einzelfall und die Polizei würde sie nicht ernst nehmen. Sie will ihn nun offenbar auf Schadensersatz verklagen, weil sie unter Angstzuständen, Depressionen und einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten hat, wie auch das US-Promiportal "TMZ" berichtet.