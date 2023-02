Zehn Alben und drei Grammys kann Sänger Seal bis heute vorweisen. Dabei hätte der Brite fast einen ganz anderen Karriereweg eingeschlagen. Zu seinem 60. Geburtstag gibt es hier sechs spannende Fakten.

Seit mehr als 30 Jahren steht Seal nun schon auf den großen Bühnen dieser Welt und hat mit seiner gefühlvollen Stimme und Hits wie "Crazy" oder "Kiss from a Rose" viele Frauenherzen höherschlagen lassen. Ans Aufhören scheint der Musiker keineswegs zu denken, dürfen sich Fans schließlich 2023 auf zahlreiche Konzerte im Rahmen einer Welttournee freuen. Obwohl die Liebe zur Musik immer in ihm steckte, widmete er sich in seiner Jugend zunächst einem völlig anderen Beruf. Zu seinem 60. Geburtstag am 19. Februar gibt es hier sechs spannende Fakten über den britischen Star.

Schwierige Kindheit

Seals Kindheit war alles andere als einfach. 1963 wurde er als Sohn einer nigerianischen Mutter und eines brasilianischen Vaters im Londoner Stadtteil Paddington geboren. Allerdings verbrachte Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, so sein bürgerlicher Name, seine ersten Lebensjahre bei einer Pflegefamilie. Im Alter von fünf Jahren nahm ihn seine Mutter wieder zu sich. Doch zu Hause war es schwer für Seal, der schon damals wusste, dass er später beruflich etwas Künstlerisches ausüben wollte. Das akzeptierte sein Vater nicht, es kam zu körperlicher Gewalt. Mit 15 Jahren lief Seal von zu Hause fort...

Er wollte Architekt werden

Die Schule schloss der Brite dennoch ab und begann anschließend ein Studium der Architektur. Damit er dieses beenden konnte, hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Doch eein Bühnenauftritt im Alter von elf Jahren schien Seal damals geprägt zu haben. Der Wunsch nach einer Laufbahn als Musiker blieb.

Er leidet an Lupus

Etwas, das Seals Leben schon von klein auf zusätzlich erschwerte, war die Autoimmunerkrankung Lupus erythematodes, die unheilbar ist und mit seinen deutlichen Gesichtsnarben im Zusammenhang stehen soll. Öffentlich spricht Seal allerdings kaum über seinen Gesundheitszustand.

Zehn Alben und drei Grammys

Seiner musikalischen Karriere tat die Krankheit keinen Abbruch. Mit seinem Song "Killer" gelang Seal 1990 der große Durchbruch, die Single landete in Großbritannien auf Platz eins der Charts und feierte auch international große Erfolge. Sein nächster Song "Crazy" ließ nicht lange auf sich warten, der sich 23 Wochen in der Hitparade hielt und in der Schweiz die Chartspitze erklomm. 1991 erschien mit "Seal" sein erstes Album, das mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet wurde. Bei den Brit Awards wurde es 1992 als bestes Album bedacht.

Weitere Platten und Songs folgten. Mit "Kiss from a Rose" legte Seal erneut einen Hit hin - und was für einen: Dreimal gab es dafür 1996 den Grammy, etwa in den Kategorien "Aufnahme des Jahres", "Song des Jahres" und "Bester männlicher Popkünstler". Inzwischen kann Seal ganze zehn Alben vorweisen, seine letzte Platte "Standards" erschien 2017.

Faible für Models?

Seals Liebesleben lässt sich wohl überwiegend als turbulent bezeichnen. Wirft man einen Blick auf seine Verflossenen fällt auf, dass der Sänger offenbar ein Faible für Models zu pflegen scheint. Vor der Ehe mit Heidi Klum (49) war er in den 90er Jahren bereits mit Tyra Banks (49) und Tatjana Patitz (1966-2023) liiert. 2015 wurde seine Beziehung mit dem Model Erica Packer (45) öffentlich bekannt. Zwei Jahre später zeigte er sich außerdem mit der Sängerin Delta Goodrem (38).

Adoptivvater von Leni Klum

Für die wohl größte mediale Aufmerksamkeit sorgte aber zweifellos Seals Ehe mit Heidi Klum. Die beiden lernten sich Anfang der 2000er Jahre kennen und zogen in London zusammen. 2005 gaben sie sich in Mexico das Jawort. Noch im gleichen Jahr kam Sohn Henry (17) zur Welt, 2006 wurde Johan (16) und 2009 Tochter Lou (13) geboren. Klums Tochter Leni Klum (18), deren leiblicher Vater Flavio Briatore (72) ist, adoptierte Seal 2009. Die Familie lebte vorerst in Beverly Hills, ehe sie nach Brentwood in Los Angeles zogen.

Halten wollte die Liebe zu Klum trotz Familienglück nicht. Im Januar 2012 gaben Seal und das Model die Trennung bekannt, die Scheidung folgte zwei Jahre später. Aktuell ist Seal mit seiner ehemaligen Assistentin Laura Strayer zusammen. Die beiden gaben im Oktober 2021 ihr Red-Carpet-Debüt bei einer Filmpremiere, bei der auch Tochter Leni dabei war.