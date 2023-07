"American Pie"-Star Seann William Scott hat jetzt enthüllt, welch kümmerliche Gage er für den Kultfilm des Jahres 1999 erhalten hat - und was er mit dem damals verdienten Geld anstellte.

"American Pie" avancierte im Jahr 1999 zu einem wahrhaft gigantischen finanziellen Erfolg. Die Kult-Teenie-Komödie spielte weltweit die sagenhafte Summe von über 235 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 213 Millionen Euro) ein. Darsteller Seann William Scott (46), einer der damaligen Shootingstars aus "American Pie", hat jetzt jedoch enthüllt, wie wenig Geld er durch den ersten Eintrag in der langlebigen Erfolgsfilmreihe verdient hat.

Magere Gage von 8.000 US-Dollar

Scott verkörperte in "American Pie" sowie den Nachfolgefilmen "American Pie 2" (2001), "American Pie: Jetzt wird geheiratet" (2003) und "American Pie - Das Klassentreffen" (2012) Fan-Liebling Steve Stifler. Doch für seinen ersten Auftritt in der Filmreihe erhielt er die magere Gage von lediglich 8.000 US-Dollar (rund 7.250 Euro). Das enthüllte der Darsteller jetzt "Deadline" zufolge in einer US-Fernsehsendung.

"War für mich eine Menge Geld"

Zum damaligen Zeitpunkt habe sich Scott über diese Summe jedoch sehr gefreut, da es "eine Menge Geld" für ihn gewesen sei. Zwischen 5.000 und 6.000 Dollar seiner "American Pie"-Gage habe er dann sogleich in einen fahrbaren Untersatz - einen gebrauchten Thunderbird - investiert.

"Ich weiß nicht, was mit den restlichen 2.000 Dollar geschah, weil ich am Ende im Zoo von Los Angeles als Kuchen-Verkäufer arbeiten musste. Vielleicht waren es auch weniger als 8.000 Dollar", führte Scott weiter aus.