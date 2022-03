Ausfall für das erste Rennen: Formel-1-Star Sebastian Vettel (34) wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab das "Aston Martin F1 Team" via Twitter bekannt. Der Rennfahrer fehlt damit beim Saisonauftakt am 20. März in Bahrain. Als Ersatz wird Nico Hülkenberg (34) einspringen, wie der Rennstall weiter mitteilte.

UPDATE: Sebastian Vettel has tested positive for COVID-19 and will therefore not be taking part in the 2022 #BahrainGP.



Replacing him in the AMR22 will be Reserve Driver @HulkHulkenberg, who will be in the car from FP1 onwards. #F1 pic.twitter.com/36wnI8LUAC