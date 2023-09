Mit ihren "Beverly Hills, 90210"-Kolleginnen wie Tori Spelling und Jennie Garth trat Shannen Doherty bei einer 90er-Messe auf. Als das Publikum die an Krebs erkrankte Schauspielerin mit Standing Ovations feierte, brach die in Tränen aus.

Stehende Ovationen von Fans haben Shannen Doherty (52) laut "People" zu Tränen gerührt. Die "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin stellte sich auf einer 90's Con in Tampa, Florida, den Fragen des Publikums. Doherty war mit vielen Kollegen aus der 90er-Kultserie zu der Veranstaltung gekommen: Tori Spelling (50), Jason Priestley (54), Jennie Garth (51) und Ian Ziering (59) ließen sich u.a. sehen.

Gegen Ende der Fragestunde erhoben sich die Zuschauer und applaudierten Doherty, die ihren Kampf gegen Brustkrebs öffentlich gemacht hat. "Vielen Dank", rief sie ins Publikum. "Ihr wisst, wie sehr ich es liebe, ständig zu weinen. Und das tue ich auch jetzt, wie es scheint. Also, danke".

Shannen Doherty leidet unter Brustkrebs im vierten Stadium. Im Juni dieses Jahres postete die Schauspielerin ein Video, in dem sie erzählte, dass der Krebs schon Metastasen im Gehirn gebildet hätte. Dazu zeigte sie Aufnahmen eines CT-Scans aus dem Januar 2022.

Brustkrebs kehrte 2010 zurück

2015 wurde bei Shannen Doherty erstmals Brustkrebs diagnostiziert. Nachdem sie sich beide Brüste abnehmen ließ, schien die Krankheit zunächst besiegt. Doch 2020 kehrte der Krebs zurück. Schon früh entschied sich Doherty, ihre Erkrankung offen zu thematisieren, um anderen Betroffenen Mut zu machen. "Es geht nicht darum, ein Krieger oder ein Überlebender zu sein. Es geht darum, mit Krebs weiterzuleben und zu wachsen", schrieb sie etwa im Oktober 2020 auf Instagram.

1990 wurde Shannen Doherty mit "Beverly Hills, 90210" fast über Nacht zum Star. Mit dem Ruhm kam sie nicht klar, nach Skandalen wurde sie 1994 aus der Serie gefeuert. Ab 1998 übernahm sie in "Charmed" eine der Hauptrollen in einer weiteren Kultserie. 2019 war sie bei der Neuauflage von "Beverly Hills, 90120" dabei.

Als Nächstes steht für Doherty ein eigener Podcast an. Wie sie auf der 90er-Messe verriet, will sie in "Let's Be Clear" auf nette Weise von ihrer skandalumwobenen Vergangenheit berichten.