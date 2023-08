Adele will ihre Familie vergrößern. Sie wünsche sich ein weiteres Kind, verriet die Sängerin bei einem Konzert. Sie sei sogar schon dabei, mögliche Namen zu sammeln.

Adele (35) wünscht sich ein weiteres Baby. Das hat die Sängerin einem Fan bei einem Auftritt in Las Vegas am Wochenende verraten. Ein Video der Unterhaltung wurde auf TikTok verbreitet. "Ich würde wirklich gerne bald wieder Mutter werden", sagt Adele in dem Clip zu einer schwangeren Konzertbesucherin, die sie um Hilfe bei der Namenswahl gebeten hatte.

Adele sammelt Babynamen

Die Grammy-Gewinnerin, die bereits den zehnjährigen Sohn Angelo aus der Beziehung mit Ex-Ehemann Simon Konecki (49) hat, erklärte, sie sei sogar schon dabei, Namen für ein weiteres Kind auszusuchen. "Immer wenn ich einen Namen sehe, der mir gefällt, schreibe ich ihn in meinem Handy auf."

Adele ist seit rund zwei Jahren mit dem Sportagenten Rich Paul (41) liiert, der offenbar auch schon in die Namenswahl für ein potenzielles Baby involviert ist. Der Fan, mit dem sich Adele im Video unterhält, bittet die Sängerin, sich für sie zwischen zwei Namen zu entscheiden - Spencer oder Parker. "Ich kann nicht Parker sagen, weil Rich dieser Name gefällt", antwortet Adele darauf und entscheidet sich für den Namen Spencer.

Wartet sie noch das Ende ihrer Las-Vegas-Residenz ab?

Bereits in der Vergangenheit äußerte Adele, dass sie gerne noch mal Mutter werden will. "Ich will auf jeden Fall noch mehr Kinder. Ich bin eine Hausfrau und eine Matriarchin, und ein stabiles Leben hilft mit bei meiner Musik", sagte sie der Zeitschrift "Elle" 2022. Allerdings sei aktuell nicht der richtige Zeitpunkt: "Gerade habe ich nur Vegas im Kopf. Ich will das verdammt noch mal schaffen." Ihre einjährige Las-Vegas-Residenz "Weekends with Adele" läuft noch bis 4. November 2023.

Auch Adeles Freund Rich Paul deutete vergangenes Jahr an, dass er bereit ist, erneut Vater zu werden. Der Sportagent, der bereits Vater von drei Kindern ist, will dann vieles anders machen: "Ich kann mir vorstellen, dass ich als älterer Vater auch ein geduldigerer Vater sein werde", sagte er gegenüber "E! News".

Adele und Rich Paul sind seit 2021 ein Paar und sollen gemeinsam in Los Angeles leben. Im September 2021 traten sie erstmals gemeinsam öffentlich bei einem Basketballspiel auf.