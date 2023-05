Vor wenigen Tagen hat Robert De Niro (79) bestätigt, dass er wieder Vater geworden ist. Details wollten der Hollywoodstar und einer seiner Sprecher aber noch nicht verraten. Jetzt hat der Schauspieler erklärt, dass er eine Tochter bekommen hat. De Niro hat Gayle King (68) daneben für ihre Sendung "CBS Mornings" auch den Namen seines Kindes mitgeteilt, wie in einem kurzen Ausschnitt aus der Show zu sehen ist.

In ihrer Sendung vom 11. Mai macht die US-Moderatorin öffentlich, dass die Kleine Gia Virginia Chen-De Niro heißt. Das Mädchen sei am 6. April zur Welt gekommen und habe bei der Geburt umgerechnet rund 3,8 Kilogramm gewogen. Die Mutter des Kindes sei laut King die Kampfsportlehrerin Tiffany Chen. Schon seit 2021 gab es Spekulationen, dass De Niro mit Chen zusammen sein soll, als sie erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet wurden.

