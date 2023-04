Der ehemalige italienische Regierungschef Silvio Berlusconi liegt derzeit auf einer Intensivstation in Mailand. Er wurde Berichten zufolge mit Lungen- sowie Herz-Kreislauf-Problemen eingeliefert. Momentan laufen weitere Tests.

Der ehemalige italienische Regierungschef (86) wird derzeit wegen Lungen- und Herz-Kreislauf-Problemen auf der Intensivstation der San-Raffaele-Klinik in Mailand behandelt. Das berichtet unter anderem die größte italienische Tageszeitung "Corriere della Serra" auf ihrer Webseite. Er habe sich demnach bereits einem CT-Scan unterzogen und warte nun auf weitere Untersuchungen und Ergebnisse. Sein Zustand sei derzeit stabil. Zuvor wurde er wegen Atembeschwerden eingeliefert. Seine älteste Tochter Marina (56) soll sich derzeit auf dem Weg zu ihm in die Klinik befinden.

Der Chef der konservativen Partei Forza Italia verbrachte erst in der letzten Woche einige Tage in der Klinik. Von Montag bis Donnerstag unterzog er sich "medizinischen Kontrollen", wie es in einem offiziellen Statement hieß. Frühere Beschwerden seien zurückgekehrt. Sein Sohn Luigi (34), seine Lebensgefährtin Marta Fascina (33) und sein Bruder Paolo (73) besuchten Berlusconi im Krankenhaus. Via Twitter schrieb er zu einem Bild, das ihn in seinem Zuhause nach seiner Entlassung zeigt: "Ich bin bereits wieder an den wichtigsten Themen dieser Tage, bereit und entschlossen, mich wie immer für das Land, das ich liebe, zu engagieren."

Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto.



Sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo. pic.twitter.com/RxxrvOF5HJ — Silvio Berlusconi (@berlusconi) March 31, 2023

Bislang noch kein offizielles Statement zum Gesundheitszustand von Silvio Berlusconi

Zur erneuten Einlieferung gibt es bislang weder von Berlusconi selbst noch von seinem Unternehmen oder seiner Partei eine offizielle Mitteilung zu seinem Zustand. Berlusconi musste in den vergangenen Jahren immer wieder in ein Krankenhaus, zuletzt im vergangenen Jahr wegen einer Harnwegsinfektion. Im September 2020 musste er sich wegen eines schweren Covid-19-Verlaufs inklusive Lungenentzündung stationär behandeln lassen. 2019 wurde er wegen eines Darmverschlusses notoperiert, 2016 bekam er am offenen Herzen eine neue, künstliche Aortenklappe eingesetzt.