Die Todesursache von Sinéad O'Connor (1966-2023) ist noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass die letzten eineinhalb Jahre für sie unglaublich hart waren. Nach dem frühen Tod ihres Sohnes Shane, der im Januar 2022 mit nur 17 Jahren Suizid begangen hatte, kämpfte sie gegen starke psychische Probleme an. Ihr letzter Tweet vor wenigen Tagen enthüllte, wie sehr sie unter dem Verlust litt.

Shane hatte sich das Leben genommen, nachdem er aus dem Krankenhaus geflohen war. Dort sollte er eigentlich wegen Selbstmordgefahr beobachtet werden. Sein Tod war der schwerste Schicksalsschlag, den die Sängerin in ihrem bewegten Leben erleiden musste. Ihr letzter Twitter-Eintrag zeigt, dass sein Verlust ihr den Boden unter Füßen wegriss. Zu einem Foto mit Shane schrieb sie am 17. Juli: "Ich lebe seitdem als untote Kreatur der Nacht. Er war die Liebe meines Lebens, das Licht meiner Seele." Und weiter teilte sie mit: "Wir waren eine Seele, zweigeteilt. Er war der einzige Mensch, der mich je bedingungslos geliebt hat. Ich bin verloren in diesem Sumpf ohne ihn."

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N