Die frühere Kandidatin Sarah Engels kehrte am Samstag als Gastjurorin zu "DSDS" zurück. Bei Instagram erzählt die Sängerin, wie sie das Comeback an die alte Wirkungsstätte erlebt hat.

Sarah Engels (29) nahm am Samstagabend als Gastjurorin in der zweiten "DSDS"-Liveshow der 19. Staffel neben Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (54) Platz. 2011 stand sie selbst im großen Finale von "Deutschland sucht den Superstar" und belegte den zweiten Platz. In einem Instagram-Post hat die Sängerin nun ein Resümee zu ihrem Comeback bei der Castingshow gezogen.

Sarah Engels macht "DSDS"-Kandidaten ein Kompliment

Zu einem gemeinsamen Selfie mit den anderen Juroren schrieb sie: "Danke für diesen mega schönen Abend gestern mit diesen tollen Menschen. Ein verrücktes Gefühl, gestern in der Jury gesessen zu haben, wo ich selbst vor elf Jahren dort als Kandidatin auf dieser riesigen Bühne stand und alles angefangen hat." Sie habe sich bei der Sendung mit dem Motto "Movie Night" auf jeden Fall "prächtig amüsiert" und die diesjährigen Kandidaten würden die Messlatte "extrem hoch" legen.

Das "DSDS"-Halbfinale zeigt RTL live am Samstag, 30 April, ab 20:15 Uhr (auch via RTL+).