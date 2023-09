Joe Jonas und Sophie Turner befinden sich mitten im Scheidungskrieg. In den Unterlagen, die das Sorgerecht ihre beiden Kinder regeln sollen, wurde nun der Name ihrer zweiten Tochter enthüllt.

Im Juli 2022 bekamen Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) ihr zweites gemeinsames Kind. Den Namen ihrer kleinen Tochter haben sie bisher nie öffentlich verraten. Erst jetzt, im Zuge ihrer Trennung, wurde er enthüllt. Laut Gerichtspapieren, die "Page Six" vorliegen, heißt die zweite Tochter des Paares Delphine. Bisher war nur der Name ihrer erstgeborenen Tochter bekannt: Willa wurde am 20. Juli 2020 geboren.

Bei den Papieren soll es sich um einen Antrag handeln, in dem Sophie Turner fordert, dass der Scheidungsprozess so lange ausgesetzt wird, bis die Sorgerechtsfrage geklärt ist. Die 27-Jährige findet dabei deutliche Worte: Es handle sich um einen Fall von "internationaler Kindesentziehung".

Beide Kinder müssen in New York bleiben

Hintergrund: Erst letzte Woche hatte Turner Jonas verklagt, weil er angeblich nicht bereit war, die Kinder in ihre Heimat Großbritannien reisen zu lassen. Er soll sich geweigert haben, ihr die Pässe von Willa und Delphine auszuhändigen. Am 25. September einigten sich die beiden schließlich, dass die beiden Töchter so lange in New York bleiben, bis das Thema Sorgerecht geklärt ist. Weder Sophie Turner noch Joe Jonas, so die Vereinbarung, dürften mit den Kindern den Staat verlassen.

Schon jetzt scheint klar: Es wird noch eine heftige Scheidungsschlacht werden, bis Turner und Jonas eine endgültige Einigung finden. Die Schauspielerin hatte im Zuge der Trennung erklärt, es sei nie die Absicht der Familie gewesen, dauerhaft in den USA zu leben: Sie hätten bereits ein Haus in England auf dem Land gekauft, in dem die beiden Mädchen aufwachsen sollten.

Ein Sprecher von Joe Jonas wies Turners Anschuldigungen zurück: Der Sänger sei an "freundschaftlichem Co-Parenting" interessiert: "Natürlich ist er auch damit einverstanden, dass die Kinder sowohl in Großbritannien als auch in den USA aufwachsen."

Der Sänger und die Schauspielerin kamen 2016 zusammen. Auf ihre Verlobung im Jahr 2017 folgte zwei Jahre später die Hochzeit in Las Vegas. Anfang September soll Joe Jonas dann die Scheidung eingereicht haben. Das Paar bestätigte die Trennung in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. "Nach vier wunderbaren Jahren haben wir gemeinsam und in Freundschaft entschieden, unsere Ehe zu beenden."