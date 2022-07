"Modern Family"-Star Sofia Vergara ist am Sonntag 50 Jahre alt geworden. Auf Instagram gewährt sie Einblicke in die zweitägigen Feierlichkeiten.

Sofia Vergara (50) hat am Wochenende ihren 50. Geburtstag gefeiert. Via Instagram lässt die Schauspielerin ihre Fans an ihrem Ehrentag teilhaben. Bilder zeigen sie unter anderem beim Vorfeiern im Sunset Tower Hotel in Los Angeles.

Gemeinsam mit Sohn Manolo Gonzalez Vergara (30), Nichte Claudia (29) und weiteren Familienmitgliedern genießt die Jubilarin Kuchen mit den Aufschriften "50" und "Happy vierzig und zehn". Dazu gibt es Wein aus einer mit "50 und immer noch umwerfend" etikettierten Flasche. Dem Slogan macht Vergara in einem tief ausgeschnittenen, rot-weißen Kleid alle Ehre.

Liebeserklärung von Joe Manganiello

Am Sonntag selbst wird schließlich mit einem Picknick im Grünen gefeiert. Mit dabei ist natürlich auch Vergaras Ehemann, Schauspieler Joe Manganiello (45). "Bday love", kommentiert das Geburtstagskind ein Kussfoto und fügt Herz- und Ballon-Emojis hinzu. Auch Manganiello postet eine Reihe von Bildern. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine Liebe! Ich liebe dich so sehr", schreibt er darunter.

Ein festliches Dinner rundet schließlich den Geburtstag am Abend ab, wie Vergara weiter zeigt. Auf einem der Bilder ist sie in einem gelben Kleid hinter einer Torte in Form einer Designertasche zu sehen. Im Hintergrund lächeln ihre Gäste in die Kamera. Mit einem Gruppenbild bedankt sie sich bei ihren Partygästen: "Danke, dass ihr gekommen seid".