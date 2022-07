Jennifer Lopez und Ben Affleck haben Mitte Juli in Las Vegas geheiratet. Jetzt verdichten sich die Gerüchte um eine spektakuläre Hochzeitsfeier. Angeblich soll das Paar den berühmten Hochzeitsplaner Colin Cowie verpflichtet haben.

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (49) wollen ihre anstehende Hochzeitsfeier zu einem unvergesslichen Erlebnis machen . Wie die "New York Post" unter Berufung auf exklusive Insider-Berichte vermeldet, soll das frisch verheiratete Paar den Luxus-Eventplaner Colin Cowie (60) engagiert haben. Ein Eingeweihter teilte der Boulevardzeitung mit, dass die Party auf Afflecks Grundstück in Riceboro im US-Bundesstaat Georgia stattfinden soll. Das Fest soll irgendwann in den nächsten Wochen steigen.

Eventplaner arbeitete schon für Oprah Winfrey und Kim Kardashian

Cowie ist bekannt dafür, extravagante Hochzeitspartys und andere Events für Promis wie Oprah Winfrey (68), Kim Kardashian (41), Michael Jordan (59) oder Nicole Kidman (55) geplant zu haben. "Unser Ziel ist es, ein einmaliges Event für unsere Kunden und ihre Gäste auf die Beine zu stellen", heißt es auf seiner Website. Wie "Page Six" schreibt, müssen die Kunden von Cowie dafür jedoch tief in die Tasche greifen. Ein Budget von 25.000 bis 25 Millionen US-Dollar soll eine Voraussetzung sein.

Wie das Magazin schon vor wenigen Wochen preisgab, soll Bennifers Fest mehrere Tage andauern. Es sei für "jeden, den sie lieben, aber nicht einladen konnten" zu ihrer Hochzeit in Las Vegas, wie ein Insider erklärt. Unter den berühmten Gästen sollen auch Matt Damon (51), Casey Affleck (46) und Jimmy Kimmel (54) sein.

Jennifer Lopez und Ben Affleck gaben sich im Mitte Juli in einer berühmten Kapelle in Las Vegas das Jawort. Zu Gast waren unter anderem J.Los Kind Emme (14) und Afflecks Tochter Seraphina (13). Lopez und Affleck waren bereits von 2002 bis 2004 miteinander verlobt, trennten sich jedoch. Seit Frühjahr 2021 sind die beiden wieder ein Paar.