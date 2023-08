Die Spice Girls sind nach all den Jahren immer noch enge Freundinnen, wie sich auf Instagram erkennen lässt: Mel C, Emma Bunton und Victoria Beckham gratulieren Geri Horner mit süßen Postings zum Geburtstag.

Sängerin Geri Horner (vorher Halliwell) hat am Sonntag (6. August) ihren 51. Geburtstag gefeiert - auf Instagram haben sie drei ihrer ehemaligen Spice-Girls-Kolleginnen mit süßen Glückwünschen überrascht. Emma Bunton (47), Victoria Beckham (49) und Melanie C (49) veröffentlichten zum Jubeltag ihrer Freundin jeweils mehrere Throwback-Posts und fanden dazu emotionale Worte, die zeigen, wie nah sich die Mitglieder der ehemaligen Girlband immer noch stehen.

Mel C wünscht sich mehr gemeinsame Erinnerungen

Melanie C alias Sporty Spice veröffentlichte einen Instagram-Post mit drei Fotos, die sie in verschiedenen Altersstufen zusammen mit Geri Halliwell alias Ginger Spice zeigen. Dazu schrieb die Musikerin zusammen mit Glückwünschen: "Wow, diese Geburtstage sind einfach zu schnell! Wir haben so viele wunderbare Erinnerungen zusammen erlebt und ich hoffe, dass es noch mehr werden. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag, ich liebe dich so sehr, Ginge."

Emma Bunton alias Baby Spice postete auf ihrem Instagram-Kanal ein Reel mit vielen verschiedenen Fotos und Videos aus der Spice-Girls-Historie sowie persönliche Aufnahmen aus ihrer Freundschaft mit Halliwell. Dazu schrieb sie: "Ich liebe dich so sehr. Alles Gute zum Geburtstag, meine Seelenschwester. Ich hoffe, du wirst verwöhnt und sende dir viele Umarmungen."

Auch Victoria Beckham ließ es sich nicht nehmen, Geri Halliwell zum Geburtstag über Instagram zu gratulieren. In ihrer Story postete sie ein Foto aus ehemaligen Band-Tagen, das sie beide fröhlich lächelnd vor einem Flugzeug zeigt. Dazu schrieb sie: "Happy Birthday! Ich liebe dich!!!" Das fünfte Mitglied Mel B (48) alias Scary Spice äußerte sich hingegen öffentlich nicht zum Geburtstag ihrer Band-Kollegin.

Treten die Spice Girls bald wieder zu fünft auf?

Glaubt man verschiedenen Gerüchten, könnte der Wunsch von Mel C nach neuen gemeinsamen Spice-Girls-Erlebnissen bald Wirklichkeit werden. 2024 feiert die Band ihr 30. Jubiläum. Angeblich laufen hinter den Kulissen Pläne, dass die Gruppe dann erstmals seit 2012 wieder zu fünft auf der Bühne stehen soll. Als besonderer Höhepunkt der Reunion soll ein Auftritt beim Glastonbury Festival geplant sein.

Neben der Reunion liegen offenbar weitere Spice-Girls-Pläne in der Schublade: Es könnte eine TV-Dokumentation mit noch nie zuvor gesehenem Filmmaterial geben. Angeblich seien Netflix und Apple TV daran interessiert, sich die Rechte zu sichern.

Mit "Wannabe" wurden sie weltberühmt

Die Band wurde 1994 gegründet und erreichte 1996 mit ihrer Debütsingle "Wannabe" in 37 Ländern Platz eins. Die Spice Girls wurden zum Symbol des Feminismus der 90er-Jahre. Geri Horner gab 1998 ihren Abschied bekannt, im Jahr 2000 legte die ganze Band eine Pause ein. Alle Sängerinnen starteten Solokarrieren. 2007 trafen sie sich kurzzeitig zu einer weltweiten Tournee wieder, wobei die Tickets für ihren Londoner O2-Auftritt innerhalb von zwei Minuten ausverkauft waren. Fünf Jahre später traten sie bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London auf. 2019 ging es ohne Beckham auf eine Tour durch Großbritannien.