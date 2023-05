Jon Bon Jovis 20-jähriger Sohn Jake ist seit Kurzem mit Schauspielerin Millie Bobby Brown verlobt. In einem Interview spricht der Musiker nun darüber, ob es ihn besorgt, dass sein Sohn so jung den Bund der Ehe eingehen möchte.

Jon Bon Jovi (61) verrät in einem Interview, was er von der Verlobung seines 20 Jahre alten Sohns Jake mit Schauspielerin Millie Bobby Brown (19) hält. In der Radiosendung "Radio Andy" von Moderator Andy Cohen (54) gefragt, ob er besorgt sei, dass sein Sohn zu jung für die Ehe sein könnte, sagte der Rockmusiker: "Ich weiß nicht, ob das Alter eine Rolle spielt, wenn man den richtigen Partner findet und zusammen wächst."

"Millie ist wundervoll"

Das Gegenteil sei der Fall: "Ich denke, alle meine Kinder haben die Menschen gefunden, mit denen sie gemeinsam wachsen können und wir mögen sie alle", so der Musiker, der Vater von drei Söhnen und einer Tochter ist. Auch mit der Wahl seines Sohns scheint Bon Jovi zufrieden: "Millie ist wundervoll. Ihre gesamte Familie ist toll. Jake ist sehr, sehr glücklich."

Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown gaben im April mit einem Instagram-Post bekannt, sich verlobt zu haben. Das Paar machte seine Beziehung im November 2021 öffentlich.

Jon Bon Jovi fand selbst bereits in jungen Jahren die Frau fürs Leben: Der 61-Jährige ist seit Highschool-Tagen mit seiner Ehefrau Dorothea Hurley (60) zusammen, 1989 heiratete das Paar in Las Vegas. Ihre Tochter Stephanie kam 1993 zur Welt, 1995 folgte Sohn Jesse, 2002 Jake und 2004 Romeo.