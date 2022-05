Gerade wird die vierte Staffel der RTL-Kuppelshow "Are you the one" erneut auf der griechischen Insel Paros abgedreht. Natürlich darf Moderatorin Sophia Thomalla dabei nicht fehlen.



Zur Halbzeit der Dreharbeiten versorgt sie ihre 1,3 Millionen Instagram-Abonnenten mit einem heißen Schnappschuss in einem sexy Cut-Out-Kleid. Dazu schreibt die 32-Jährige: "Bergfest!😎Die Zeit verfliegt 🥳".

So zeigt sich Sophia Thomalla auf Instagram:

So reagieren die Fans von Sophia Thomalla auf ihren Look

Sophia Thomalla präsentiert sich braungebrannt auf einem weißen Stuhl. Dabei trägt sie ein buntes Tierdruck-Outfit, dass wie eine Mischung aus Bikini und elegantem Abendkleid wirkt.



Ihre Fans sind bei dem Anblick ganz aus dem Häuschen und schreiben Kommentare wie: "Du bist einfach die schönste und heißeste Frau im deutschen Fernsehen ❤️🔥", "Zu Schön😻" und "Outfit einfach top.👍🏻🥰".