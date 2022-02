Sophie Turner und Dane DeHaan werden im Thriller "Wardriver" zu sehen sein. Das Drehbuch zum Film stammt von "Fast & Furious 9"-Autor Daniel Casey.

Der britische "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (25) und US-Schauspieler Dane DeHaan (36, "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro") wurden für den Thriller "Wardriver" gecastet. Das berichtet "The Hollywood Reporter". Die Dreharbeiten sollen diesen Sommer in Los Angeles beginnen.

Diese Rollen spielen Dane DeHaan und Sophie Turner

Der Film stammt aus der Feder von Daniel Casey, der auch das Drehbuch zu "Fast & Furious 9" schrieb. "Ich freue mich unglaublich auf die Zusammenarbeit mit Dane DeHaan und Sophie Turner", erklärt Casey in einem Statement. "Beide sind unglaubliche Schauspieler und begabte, talentierte Künstler im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sie die Rollen von Cole und Sarah zum Leben erwecken."

"Wadriver" handelt von einem brillanten und technisch versierten Dieb namens Cole (DeHaan), der seine Fähigkeiten dazu nutzt, um von seinem Laptop aus Raubüberfälle zu begehen. Als ein Krimineller Coles Talent entdeckt, zwingt er ihn dazu, sich in das Bankkonto der jungen, scheinbar wohlhabenden Sarah (Turner) zu hacken. Der Dieb entdeckt bald, dass ein mächtiger Anwalt mit Verbindungen zur Mafia Sarah benutzt hat, um sein Geld zu verstecken. Cole, der sich langsam in Sarah verliebt, gerät bald in ein Netz aus Lügen, Täuschung und Verrat.