Nach Spekulationen um seinen Gesundheitszustand gibt es nun Gewissheit: Fritz Wepper liegt aufgrund einer Blutvergiftung im Krankenhaus. So geht es dem Schauspieler.

Große Sorge um Schauspieler Fritz Wepper: Der 82-Jährige liegt derzeit wegen einer Blutvergiftung im Krankenhaus. Das bestätigte Weppers Anwalt Norman Synek am Dienstag (19. Dezember) der Deutschen Presse-Agentur. Am Abend zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet, dass der Schauspieler vor zwei Wochen in einem Münchner Krankenhaus eingeliefert worden sei und sich seitdem dort befinde. Inzwischen sei Wepper "schon wieder auf dem Weg der Besserung", heißt es nun in dem Statement des Anwalts.

Sein Bruder Elmar Wepper starb erst im Oktober

Erst Ende Oktober war sein jüngerer Bruder Elmar Wepper überraschend im Alter von 79 Jahren gestorben. Der Zeitschrift "Bunte" sagte Fritz Wepper im November dazu: "Es war nicht zu erwarten, ich bin voller Trauer." Der Tod seines Bruders, der ebenfalls erfolgreich als Schauspieler tätig war, sei "aus heiterem Himmel" gekommen - "wie ein schrecklicher Blitz". Der TV-Star starb an einem unerwarteten Herzstillstand.

Kurz zuvor hatte Fritz Wepper zusammen mit seiner Frau Susanne Kellermann (49) ein Buch veröffentlicht. Mit dem Erscheinen von "Nur mit Hund bin ich ein Mensch" (Goldegg-Verlag) kündigte Wepper seinen Abschied von der Schauspielerei an. "Dieses Buch wird sein allerletztes Projekt sein. Das hat Fritz ganz klar gesagt. Sein Vermächtnis. Es ist das, was er hinterlassen möchte", sagte Kellermann im Doppelinterview mit der "Bild am Sonntag". Er habe mit der Schauspielerei abgeschlossen, bestätigte Fritz Wepper anschließend den Abschied von seinem Beruf im Gespräch.

Langer Kampf gegen den Krebs

Fritz Wepper hat mit den letzten Jahren schwere Zeiten hinter sich. Anfang 2021 musste er sich einer Tumor-OP unterziehen, es folgten fünf Monate Intensivstation. Im Sommer kam er in eine Rehaklinik an den Tegernsee bei München.

Fritz Wepper und Susanne Kellermann sind seit 2020 verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die 2011 auf die Welt gekommen ist. Aus seiner ersten Ehe mit Angela von Morgen (1942-2019) stammt Tochter Sophie Wepper (42).