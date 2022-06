Volker Bruch (42) hat sich nach seinem angeblichen Verschwinden auf Instagram zu Wort gemeldet. Am Wochenende hatten Medien wie "leggo.it" gemeldet, der Schauspieler werde nach einer Wanderung in den italienischen Alpen vermisst. Nun erklärte der 42-Jährige in einer Instagram-Story: "Nur kurz zu den Schlagzeilen. Mir ging und geht es ganz wunderbar. Ich habe einfach eine Wanderung gemacht mit Hüttenübernachtung." Weiter heißt es: "Heute war ich mangels Netz bis Mittag nicht erreichbar, das hat dann einen Rattenschwanz an Panik erzeugt."

Zum Zeitpunkt der Zeitungsartikel seien alle schon lange wieder beruhigt gewesen, schrieb er weiter. Zum Schluss verabschiedete sich der "Babylon Berlin"-Star von seinen Fans mit "Baci di San Remo" - zu Deutsch: "Küsse aus San Remo." In einer zuvor aufgenommenen Story erklärte Bruch, sich auf dem Weg nach San Remo, eine Küstenstadt im Nordwesten Italiens, zu befinden. In Italien dreht Bruch momentan den Film "2 Win".