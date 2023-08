Olga Carmona trauert um ihren Vater. Die spanische WM-Gewinnerin und Siegtorschützin erfuhr nach dem Finale von seinem Tod, obwohl er schon zwei Tage vorher verstorben war. Ihre Familie wollte, dass sie sich auf das wichtigste Spiel ihrer Karriere konzentrieren kann.

Triumph und Trauer lagen am Sonntag für Olga Carmona (23) eng beieinander. Die Kapitänin der spanischen Fußball-Elf schoss am Sonntag das Siegtor zum Gewinn der Weltmeisterschaft über England (1:0). Nach dem Spiel erfuhr sie, dass ihr Vater gestorben ist. Der spanische Fußballverband RFEF gab die traurige Nachricht am Abend nach dem Finale über X bekannt.

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo.



Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

"Die RFEF bedauert zutiefst, den Tod des Vaters von Olga Carmona bekannt geben zu müssen", heißt es in dem Statement. Die Fußballerin habe die Nachricht nach dem Endspiel erfahren, so der Verband. "Wir senden unsere aufrichtige Umarmung an Olga und ihre Familie in einer Zeit der tiefen Trauer", so der Tweet weiter. "Wir lieben dich, Olga, du bist Teil der spanischen Fußballgeschichte."

Olga Carmonas Vater offenbar schon am Freitag verstorben

Laut spanischen Medienberichten war Olga Carmonas Vater offenbar bereits am Freitag verstorben. Doch die Familie der Fußballerin habe sich entschieden, ihr es erst nach dem Finale am Sonntag zu erzählen. Sie sollte sich voll auf das wichtigste Spiel ihrer Karriere konzentrieren, hieß es.

Am Tag nach dem WM-Triumph verabschiedete sich Olga Carmona via X von ihrem Vater. "Und ohne es zu wissen, hatte ich meinen Stern, bevor das Spiel begann", schrieb die Spielerin von Real Madrid. "Ich weiß, dass du mir die Kraft gegeben hast, etwas Einzigartiges zu erreichen. Ich weiß, dass du mich heute Abend beobachtet hast und stolz auf mich bist. Ruhe in Frieden, Papa."

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 August 20, 2023

Nach ihrem Tor zum 1:0 gegen England hatte Olga Carmona schon eine Verstorbene gewürdigt. Sie hob ihr Trikot auch und zeigte ihr T-Shirt mit der Aufschrift "Merchi". Damit gedachte sie der verstorbenen Mutter ihrer Freundin.