US-Superstar Mariah Carey springt zu ihrem 54. Geburtstag ins Meer: "Feierliches Platschen", kommentiert sie ein Video bei Instagram, das sie dabei zeigt.

Zu sehen ist die fünffache Grammy-Preisträgerin, wie sie in einem pink-schwarzen Neoprenanzug von Bord eines Bootes ins türkisblaue Nass springt, während im Hintergrund ihr Song "Honey (Classic Mix)" läuft. Anschließend lässt sich der Popstar auf dem Rücken im Wasser treiben.

Carey feierte nicht allein, auch ihr Freund Bryan Tanaka war an diesem besonderen Tag an der Seite der Sängerin. "Das ist eines meiner Lieblingsbilder. Für immer. Alles Gute zum Jahrestag, meine schöne Königin", schrieb der Choreograf zu einem Schwarz-Weiß-Selfie, das die beiden aneinander gekuschelt und lächelnd zeigt.

Viele prominente Gratulanten

Mehrere Prominente wie Debbie Allen (73) oder Dinah Jane (25) von Fifth Harmony überhäuften Carey mit Glückwünschen zum Jahrestag, die die Musikerin in ihren Instagram Stories postete.

Der Produzent des kommenden "Smash"-Musicals am Broadway, Neil Maron (67), schrieb zu einem Foto von ihm und Carey in seiner Instagram Story: "Heute feiere ich den #Jahrestag meiner lieben Freundin @mariahcarey." Sie repostete die Hommage und bezog sich dabei auf ihr gemeinsames Projekt, das Musical "Some Like It Hot", mit dem sie letzten Monat ihr Broadway-Debüt feierte.

Kerry Washington (46) teilte ein Foto, auf dem die beiden mit Sonnenbrille auf einer Bank sitzen. "Alles Gute zum Geburtstag, Liebling. Du bist die Königin @mariahcarey", schrieb Washington. Carey antwortete mit "Ich liebe dich Queen Kerry!!!"

Auch Kris Jenner (67) feierte den Star. "Alles Gute zum Geburtstag an meine wunderschöne Freundin @mariahcarey! Ich liebe dich!!!!", schrieb Jenner zu einem Foto der beiden Damen zusammen in einer Instagram-Story.

Jennifer Hudson (41) teilte ebenfalls ein Foto der beiden bei "The Voice" und schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag für diese Ikone! Außergewöhnliche Sängerin und Songwriterin @mariahcarey! Love u Mariah!!!" Carey antwortete: "Ich liebe dich EGOT-Gewinnerin!!!"