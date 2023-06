"Sowas ist once in a lifetime", schwärmt Mirja du Mont über das gestrige Beyoncé-Konzert in Hamburg. Zuvor besuchte sie gemeinsam mit Frauke Ludowig und Sharon Battiste eine Fashionshow.

Wenn Beyoncé (41) ruft, geben sich auch die Stars die Klinke in die Hand. Moderatorin Frauke Ludowig (59), Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) und Schauspielerin Mirja du Mont (47) besuchten gemeinsam das Konzert des Megastars in Hamburg auf Einladung von Steffen Schraut. Der Mode-Designer feierte zuvor im Edelfettwerk in Hamburg das 21-jährige Bestehen seiner Marke und den Launch seiner neuen Kollektion Herbst/Winter bei QVC. Anschließend ging es direkt ins benachbarte Volksparkstadion zum Live-Konzert des Superstars. "Sowas ist once in a lifetime" "Ein toller Abend. Ich freue mich sehr", schwärmte Sharon Battiste. "Für uns Frauen ist Beyoncé eine Ikone. Megatolle Bühnenshow - sowas ist once in a lifetime", zeigte sich auch Mirja du Mont begeistert. Seit dem 10. Mai ist Beyoncé auf Welt-Tournee. Insgesamt gibt sie 57 Konzerte, drei davon in Deutschland. Am 15. Juni trat sie bereits in Köln auf. Am 24. Juni folgt ihr letztes Deutschlandkonzert in Frankfurt.