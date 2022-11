Weiter können Selbst- und Außenwahrnehmung im Fall von Elon Musk (51) derzeit wohl nicht auseinanderliegen. Der Multi-Milliardär wähnt sich seit seiner Übernahme des Nachrichtendiensts Twitter als Retter der Meinungsfreiheit, der den Usern ihre Stimme zurückgibt. Doch eine unter Umständen kritische Masse besagter Twitter-Nutzer, darunter auch viele Stars mit großer Anhängerschaft, sieht das tunlichst anders. Der Vorwurf: Musks vermeintlich selbstherrliches Gebaren öffne unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit jedweder Form der Hassrede Tür und Tor. Aus dem sozialen Netzwerk droht sehenden Auges ein asoziales zu werden.

Bezieht sich die versprochene Freiheit gar nur auf Meinungen, die sich insgeheim mit jener von Musk decken? Dann wäre Twitter innerhalb weniger Tage unter ihm zum exakten Gegenteil von dem verkommen, was der Unternehmer augenscheinlich mit seiner milliardenschweren Übernahme erreichen wollte - und Twitter nicht mehr zu retten?

Nun war es auch in der Prä-Musk-Ära bei Twitter gar nicht so einfach, aufgrund wiederholter und bewusster Falschmeldungen permanent gesperrt zu werden. Ex-Präsident Donald Trump (76), der zunehmend radikal eine Verschwörung gegen sich witterte und unentwegt die Mär von der gestohlenen Wahl twitterte, wurde erst nach zahlreichen Verstößen gegen die Richtlinien von der Seite verbannt. Noch ist er das auch weiterhin.

Schon seit mehreren Tagen versucht etwa Schauspieler Mark Ruffalo (54), Musk verbal Vernunft einzuprügeln: Man dürfe "solide Filter für Falschinformationen" nicht deaktivieren, um damit angebliche Meinungsfreiheit zu schaffen. "Wir brauchen diese Sicherheitssysteme, um zu gewährleisten, dass die Information zutreffend ist. Sonst verliert die App ihre Glaubwürdigkeit, so wie du. Und dann gehen die Leute." Ruffalos Appell: "Elon. Bitte - im Namen des Anstands - gehe weg von Twitter und händige die Schlüssel an jemanden aus, der das als tatsächlichen Job macht."

Maybe so. That’s why having robust filters for dis/misinformation & credible verified users has been a popular feature for people & advertisers alike. We need those safeguards to make sure it’s accurate information, or the app loses credibility, as do you. And people leave.