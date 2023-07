Kevin Spacey hat in einem kurzen Statement seinen Freispruch in einem Strafprozess in London kommentiert. Er sei "enorm dankbar", erklärt der Schauspieler. Fragen beantwortete Spacey nicht.

Gut einen Monat nach Prozessbeginn ist Kevin Spacey am Mittwoch, an seinem 64. Geburtstag, vor einem Gericht in London in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Dem zweifachen Oscarpreisträger waren angebliche sexuelle Übergriffe gegen vier Männer vorgeworfen worden. In einem kurzen Statement erklärte Spacey, dass er der Jury dankbar sei.

"Ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen verstehen können, dass es für mich nach dem, was heute passiert ist, viel zu verarbeiten gibt", erklärte der von Hollywood im Rahmen der MeToo-Bewegung fallen gelassene Filmstar nach Verlassen des Southwark Crown Court in London vor versammelter Presse.

"Möchte sagen, dass ich der Jury enorm dankbar bin"

"Aber ich möchte sagen, dass ich der Jury enorm dankbar dafür bin, dass sie sich die Zeit genommen hat, all die Beweise und alle Fakten sorgfältig zu überprüfen, bevor sie ihre Entscheidung getroffen hat", erklärte er weiter. Fragen der Reporter wollte Spacey nicht beantworten.

Der Prozess gegen Spacey hatte Ende Juni in London begonnen. Ihm wurde vorgeworfen, zwischen 2001 und 2013 in Großbritannien vier Männer unsittlich berührt oder zum Geschlechtsverkehr genötigt zu haben. Spacey plädierte in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig und bestritt die Anschuldigungen. Er räumte in dem Prozess ein, es sei mit einem mutmaßlichen Opfer zu "intimen" Berührungen gekommen. Mit einem anderen Mann habe er Sex in gegenseitigem Einvernehmen gehabt.