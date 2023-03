Der Sängerin war offenbar nach einer Totalerneuerung zumute, denn das neue Aussehen stellt alle früheren Looks in den Schatten. Die Meinungen der Fans sind gespalten.

Fans müssen schon zweimal hinschauen, wenn sie auf die neuesten Instagram-Posts von Sängerin Stefanie Heinzmann blicken. Zwar hat die 34-Jährige im Laufe der Jahre des öfteren mal ihren Look gewechselt, aber damit hätte wohl keiner gerechnet: Knallgrüne Haare - und sogar Augenbrauen leuchten einem entgegen.

So reagieren die Fans:

Doch was sagen Stefanies 95.400 Instagram-Follower zu dem ungewohnten Bild? Die Meinungen scheinen eher gespalten zu sein, was den neuen Look angeht. Während sich der eine oder andere Nutzer über die grünen Haare amüsiert, kommt das neue Aussehen bei anderen offenbar gut an. So schreibt eine Nutzerin etwa: "Du siehst so cool aus, ich hoffe du lässt dir die negativen Kommentare am Hintern vorbeigehen 💚". Ein anderer schreibt: "Grün steht dir super! 😊🍀".

Aber auch diese Kommentare sind zu lesen: "Sehr schade…. dabei ist sie eigentlich hübsch" oder "Wer ist denn der Grinch in der Mitte? :D"

Dem deutschen TV-Publikum ist die Schweizer Sängerin vor allem durch Shows wie "Sing meinen Song" oder "The Masked Singer" bekannt. Entdeckt hatte sie damals Stefan Raab in seinem Casting-Wettbewerb "SSDSDSSWEMUGABRTLAD", der zwischen 2007 und 2008 zu sehen war. Die Abkürzung steht für: „Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auch bei RTL auftreten darf!".