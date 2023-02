Stella McCartney hat von König Charles III. einen Ritterorden erhalten. Es ist nicht das erste Mal, dass die Royal Family ihre Arbeit mit einem Orden würdigt.

Modedesignerin Stella McCartney (51) wurde am vergangenen Dienstag zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt. Der britische Verdienstorden wurde der Tochter von Paul McCartney (80) auf Schloss Windsor verliehen. Sie fühle sich geehrt, von seiner Majestät König Charles III. (74) gewürdigt worden zu sein "und auch in die letzten Geburtstagsehren Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. aufgenommen worden zu sein", schreibt McCartney bei Instagram. "Ich bin stolz auf diese Anerkennung meiner Arbeit in den Bereichen Mode, Nachhaltigkeit und darüber hinaus."

Look im Zeichen von Nachhaltigkeit und Tierschutz

Zu dem besonderen Anlass trug die Modedesignerin laut Instagram-Post ein maßgeschneidertes, marineblaues Kleid aus regenerierter Wolle, die meist aus Überschüssen von Textilfabriken stammt. Dazu kombinierte McCartney Satinpumps und eine tierversuchsfreie Clutch. Beide Teile seien komplett vegan gefertigt. Der maßgefertigte Spitzenschleier, der der Designerin über die Augen fiel, stammte zudem von der britischen Hutmacherin "Emily-London Headwear".

Im Jahr 2013 wurde McCartney von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) mit einem OBE (Officer of the Order of the British Empire) ausgezeichnet. Die Mitglieder des Order of the British Empire sind in insgesamt fünf Stufen gegliedert.