Stormy Daniels (44) hat ein mit Spannung erwartetes Exklusiv-Interview mit Piers Morgan (58) in letzter Minute verschoben. Grund seien "Sicherheitsbedenken", wie Morgan auf Twitter bekannt gibt.

"Leider musste Stormy Daniels unser Interview heute Abend aufgrund aufgetretener Sicherheitsprobleme plötzlich verschieben. Ich hoffe sie ist ok", schreibt Morgan. Es wäre das erste Interview gewesen, das Daniels gegeben hätte, nachdem der ehemalige Präsident Donald Trump (76) in New York aufgrund einer angeblichen Schweigegeldzahlung an die Ex-Pornodarstellerin angeklagt worden ist.

UPDATE: Unfortunately, Stormy Daniels has had to suddenly postpone our interview tonight due to some security issues that have arisen. Hope she’s OK.

Zudem wurden Tweets, die für das Interview warben, laut "Deadline" von Morgan und dem Sender TalkTV in der Zwischenzeit entfernt. Daniels hat sich öffentlich noch nicht zu der Verschiebung geäußert. In ihrem letzten Tweet vom Freitag bedankte sie sich bei ihren Followern für die Unterstützung und trank Champagner.

Thank you to everyone for your support and love! I have so many messages coming in that I can't respond...also don't want to spill my champagne 😜 #Teamstormy merch/autograph orders are pouring in, too! Thank you for that as well but allow a few extra days for shipment.