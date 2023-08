Sie waren ein Hingucker auf dem Roten Teppich: Thomas Gottschalk und seine Partnerin Karina Mroß erschienen im Partnerlook zur Geburtstagsfeier von Fernsehproduzent Werner Kimmig.

Moderator Thomas Gottschalk (73) und seine Partnerin Karina Mroß erschienen im Partnerlook zur Geburtstagsfeier von Fernsehproduzent Werner Kimmig (75, "Verstehen Sie Spaß?", "Immer wieder sonntags") am Mittwoch im Europa-Park Rust. In ihren in Blau gehaltenen Outfits machten die beiden auf dem roten Teppich eine gute Figur.

Sie trug ein armfreies Kleid, das aus einem nudefarbenen Miniunterkleid und einem Tüll-Spitzen-Oberkleid mit weitem Saum bestand. Das Oberkleid zierten blauen Blätter und schwarze Spitzenrüschen, die figurbetont angeordnet waren. Dazu kombinierte sie lila Statement-Ohrringe und schwarze Riemchenstilettos.

Gottschalk hatte sich für einen weißes Hemd, eine schwarze Hose und ein blaues Sakko mit dunkeln strukturierenden Ornamenten entschieden. Dazu trug er schwarze Schuhe mit goldenem Detail.

Viele Promis zu Gast

Die beiden waren aber nicht die einzigen prominenten Gäste.

Persönlich gratulierten dem Jubilar und seiner Firma Kimmig Entertainment GmbH, die 50-jähriges Bestehen feierte, unter anderem die früheren "Verstehen Sie Spaß?"-Moderatorin Paola Felix, Schlager-Superstar Andrea Berg, die "Bergdoktor"-Stars Hans Sigl und Mark Keller, Stefan Mross und Partnerin Eva Luginger, Stefanie Hertel und Ehemann Lanny Lanner, Autorin Gaby Hauptmann sowie die Schlagershow-Moderatoren Andy Borg, Beatrice Egli, Carmen Nebel und Giovanni Zarrella und viele mehr.