Adriana Lima ist zum dritten Mal schwanger. Die frohe Kunde nutzte das Topmodel, um seinen Tik-Tok-Account mit einem lustigen Video vom völlig überraschten Vater in spe einzuweihen.

Das ist mal ein TikTok-Debüt: In seinem allerersten Video auf der Social-Media-Plattform hat Supermodel Adriana Lima (40) enthüllt, zum dritten Mal schwanger zu sein. Auf ihrem frisch erstellten Account zeigt Lima, wie gern ihr Freund Andre Lemmers (40) sie erschreckt. "Doch heute... gibt es Rache!" Mit einem positiven Schwangerschaftstest rennt das Model daraufhin zu seinem Partner, der im ersten Moment gar nicht zu realisieren scheint, was ihm da in die Hand gedrückt wurde.

Im "Herbst 2022" soll das Kind auf die Welt kommen, heißt es weiter. Auch den Herzschlag des Babys während einer Ultraschall-Untersuchung veröffentlichte Lima bei TikTok - und vorerst nur da. Als Medienprofi weiß sie, wie sie viele ihrer rund 14 Millionen Follower von Instagram auch zu TikTok lotst. Dort schrieb sie lediglich in einer Insta-Story: "Checkt meinen TikTok-Account aus - ich habe in meinem ersten Video große Neuigkeiten mitgeteilt."

Das erste gemeinsame Kind mit ihrem neuen Partner

Für Lima und Lemmers, die erst im September 2021 ihre Beziehung offiziell machten, wird es das erste gemeinsame Kind sein. Aus einer vorangegangenen Ehe zu Basketballer Marko Jarić (43) hat das Model schon die beiden Töchter Valentina (12) und Sienna (9). Die Ehe hielt von 2009 bis 2016.