Von dieser Promi-Dame war man so einige Skandale gewöhnt, danach verschwand sie aus der Medienwelt. Nun kündigt Tatjana Gsell einen regelrechten Imagewechsel an. Was hat es damit auf sich?

Sie ist zurück! Lange Zeit war Tatjana Gsell (52) von der Bildfläche verschwunden. Zuletzt war der Reality-Star 2018 im Fernsehen zu sehen, danach herrschte Funkstille, auch auf ihrem Social-Media-Account war fast zwei Jahre lang nichts Neues mehr zu sehen.

Neue Fotos und Ankündigung auf Instagram

Jetzt meldete sich die Blondine auf Instagram zurück und verkündet: " Hallo ihr Lieben! 💋 Es ist jetzt ganz offiziell in den Medien - Ich bin wieder da! & ich fühle mich großartig. Es hat sich einiges verändert und ich freue mich, dass mit euch zu teilen! ☀️ Bleibt gespannt!"

Dazu postete sie einige neue Schnappschüsse mit der Ankündigung, dass weitere Shootings und Drehs in Planung seien. Die Fans scheint das Comeback zu freuen. Sie hinterließen Kommentare wie: "Wunderschön und super sympathisch, echt toll,dass du wieder zurück bist.😍🔥❤️😮👏" oder "Hallo sexy Lady, wo warst Du denn so lange ?" und "Schön dass du wieder da bist ❤️ Wo kann man mehr von den Shootings sehen?"

Imagewechsel mit mehr Verantwortung?

Bislang war die Ex-"Big Brother"-Kandidatin eher für Skandale berüchtigt. Nach dem Tod ihres Mannes Franz Gsell 2003 wurde Tatjana Gsell wegen versuchten Versicherungsbetruges und des Vortäuschens einer Straftat zu 16 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Die Schuld am Tod ihres Mannes konnte man ihr allerdings nicht nachweisen.

Es gab eine Zeit, da war Gsell aus Reality-Formaten nicht wegzudenken. Nach ihrer Teilnahme bei "Die Alm" folgte das Dschungelcamp oder "Promi-Frauentausch". Doch nachdem man so lange nichts mehr von ihr hörte, verriet die 52-Jährige nun der "Bild"-Zeitung, dass sie „Verantwortung für ihre demenzkranke Tante übernommen“ habe, die in Frankfurt wohnt. „Sie lebt seit 40 Jahren hier, sie hat ein schönes Haus und ist ganz lieb“, so Gsell. Ob jetzt nur noch brave Projekte ganz ohne Skandale folgen, bleibt abzuwarten. Was sie genau geplant hat, wolle sie erstmal nocht nicht verraten. Ihre Follower sind jedenfalls schon mehr als gespannt.